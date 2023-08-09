Подмосковье 09 августа 2023, 17:22 Подмосковным онлайн-сервисом по благоустройству воспользовались более 6 тысяч раз с июня Компания «СИТИ21»

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В июне в Подмосковье заработал новый онлайн-сервис «Расчет комплекса элементов благоустройства и определения возможности его размещения на территории земельного участка». С его помощью проектировщики и застройщики могут рассчитать необходимые в обязательном порядке элементы благоустройства для установки на территории жилого объекта.

«С момента его запуска — с июня этого года им воспользовались порядка 6,5 тысячи раз. Сервис разработан в формате „калькулятора“, с простым, понятным в использовании интерфейсом. Именно его простота и доступность, а также мгновенный результат значительно упростили работу специалистам отрасли», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Сервис доступен на региональном геопортале. Чтобы воспользоваться им, необходимо ввести площадь квартир в квадратных метрах. После этого пользователь получит расчет по четырем обязательным категориям: детским, спортивным и контейнерным площадкам, а также местам для отдыха.

«За летний период специалистами „Мособлгеобтрест“ разработаны три онлайн-сервиса в формате „калькулятора“. Помимо элементов благоустройства на геопортале можно рассчитать количество парковочных мест для зданий жилого и нежилого назначения», — добавил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

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