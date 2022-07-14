Подмосковным огородникам напомнили о документах для торговли на рынках

Россиянам, которые растят сельскохозяйственную продукцию на собственных участках, разрешат продавать ее в торговых сетях. На текущий момент власти обсуждают возможность продажи личного урожая ритейлерам для тех садоводов и огородников, которые получили статус самозанятого.

«В настоящее время огородники, к примеру, ведущие подсобное хозяйство на своих дачах, уже могут официально реализовать свою продукцию на территории Московской области на площадках 108 розничных рынков. На территории рынков на сегодняшний день предусмотрено более 7 136 торговых мест для сельхозпроизводителей», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как уточнил министр, чтобы продать самостоятельно выращенную продукцию, нужно сначала получить справку об имении собственного подсобного хозяйства — она выдается в органах местного самоуправления. Также нужна и справка о наличии земельного участка в правлении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Помимо этого, нужен еще один крайне важный документ — заключение ветеринарной службы о соответствии продукции установленным законами требований. На всех рынках есть собственные ветеринарные лаборатории, документы выдаются по факту обращения.