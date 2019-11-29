Подмосковным обладателям медали «За оборону Москвы» выплатят по 20 тысяч рублей

В преддверии 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, подмосковные ветераны—участники обороны столицы получат по 20 тысяч рублей. Решение о выплате принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По сообщению министра социального развития региона Ирины Фаевской, в этом году размер единовременной выплаты увеличен в два раза.

«В Подмосковье проживает 229 ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью „За оборону Москвы“, и все они получат выплату в размере 20 тысяч рублей», — прокомментировала Ирина Фаевская.

Никаких заявлений ветеранам писать не нужно, выплата будет назначена автоматически.

На территории Московской области пройдут мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Среди них — торжественные встречи для ветеранов — участников битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павших воинов Великой Отечественной войны, выступления участников битвы под Москвой перед школьниками, студентами и молодежью, проведение работы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных досок.