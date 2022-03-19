Подмосковным НКО напомнили о сдаче отчетности в Минюст не позднее 15 апреля

Некоммерческие организации должны не позднее 15 апреля предоставить отчеты о своей деятельности за 2021 год в Министерство юстиции. Об этом напомнили в управлении Минюста по Московской области.

Нормы о формах и сроках представления отчетности НКО закреплены в приказе ведомства от 30 сентября прошлого года. Документ ввел новые редакции форм отчетности. Среди них:

— отчеты о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов и работников;

— отчеты о целях расходования НКО денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан РФ или российских юридических лиц, которые получают деньги и иное имущество от указанных источников либо действуют в качестве посредников при их получении;

— отчеты об объеме денежных средств и другого имущества, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании;

— отчет о деятельности религиозной организации, персональном составе руководящих органов, целях расходования денег и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании (использовании). Религиозная организация, имеющая иностранное финансирование, должна предоставить в управление отчет о продолжении своей деятельности по форме № ОР0001.

Общественные объединения должны предоставлять информационное письмо о продолжении своей деятельности (с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц).

Помимо этого, с их стороны предоставляется отчет по форме № ОН 0003 (информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании).

Если в отчетном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН0003 представляется с прочерками или нулями).

Отчетность других некоммерческих организаций:

НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денег от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. В случае, если сумма поступления денег или имущества таких НКО в течение года составили до трех миллионов рублей, должны представить в управление Минюста заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Другие НКО обязаны представлять отчет по форме № ОН 0001 (отчеты о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства).

Отчет по форме № ОН 0002 (о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства).

Благотворительные организации, помимо этих отчетов, должны предоставить в управление сведения по использованию имущества и денежных средств, персональном составе высшего органа управления организации, нарушениях, которые были выявлены при проверках налоговыми органами, и мерах по устранению таких нарушений.

Отчеты можно публиковать в Сети, предоставить для публикации в СМИ или направить в территориальное управление Минюста. Также их можно разместить на ресурсе Минюста «Портал НКО» в разделе «Отчет НКО».

Религиозные организации без иностранного финансированияне обязаны размещать в Сети отчеты о деятельности и продолжении своей работы. Общественные объединения должны ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить доступность ознакомления с отчетом.

Помимо этого, отчеты можно предоставить в управление лично или направить почтовым отправлением.

За непредставление либо несвоевременное представление отчетов в установленный срок в отношении НКО будут применены меры административного воздействия, предусмотренные статье 19.7 КоаП РФ.