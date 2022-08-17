Подмосковным мусоровозам облегчили путь к контейнерным площадкам

С начала года в Подмосковье зафиксировано и устранено более 14 тысяч нарушений, когда мусоровозам препятствовали при подъезде к контейнерным площадкам. Об этом рассказали в Главном управлении содержании территорий региона.

Водители мусоровозов фотографировали препятствия на подъездах к контейнерным площадкам и направляли информацию в специальный чат-бот и мобильное приложение. C начала года поступило 7 827 таких сообщений. От операторов данные поступали в муниципальные ЦУРы, после чего принимались меры: выкатить ли контейнеры к мусоровозу, переместить ли мешающий проезду автомобиль или вовсе изменить график вывоза отходов.

Активно фиксировали нарушения и жители области с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». С начала 2022 года они направили 6911 сообщений о нарушениях с фотографиями.

Часто проехать к контейнерной площадке мешают неправильно припаркованные автомобили. С начала года выписано 2 167 штрафов, в остальных случаях автовладельцам направлены предупреждения.

Для устранения препятствий активно используются данные видеосистемы «Безопасный регион». В настоящий момент в Подмосковье установлено 90 680 таких камер, которые также фиксировали затруднения для проезда спецтехники. Штраф за такие нарушения составляет пять тысяч рублей для физлиц, 10 тысяч рублей для должностных лиц и 30 тысяч рублей — для юридических.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.