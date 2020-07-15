Подмосковным МФЦ из «красной зоны» поручили исправиться. Каких действий ждут от офисов?

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Обязательную запись в МФЦ отменили с 1 июля. Теперь жители могут получить все услуги в порядке живой очереди. Сегодня, 15 июля, о переменах в офисах доложил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

На прошлой неделе мы увидели большой наплыв посетителей, потому что за время карантина у жителей накопилось большое количество вопросов. Мы разработали ряд мероприятий Максим Рымар.

Так, по его словам, режим работы МФЦ продлили до девяти часов вечера. Раньше они закрывались к восьми. В самых загруженных центрах установили семидневную рабочую неделю.

Также приняли решение подготовить на улице зоны ожидания с главным условием — они должны быть комфортными. Согласно задумке, жители, которые придут без предварительной записи, получат возможность дождаться приема на свежем воздухе. Это важный шаг для соблюдения социальной дистанции.

Для комфортного ожидания на крыльце мы рекомендовали обеспечить сидячие места, навесы и по возможности воду Максим Рымар.

Однако рекомендации учли далеко не во всех муниципалитетах. Это привело к тому, что в некоторых округах начали появляться вереницы очередей перед дверьми МФЦ.

Подмосковье составило рейтинг «зеленых», «желтых» и «красных зон». Самая отрицательная — последняя. В ней оказались округа, где люди вынуждены ждать приема в МФЦ больше двух недель. В «желтой» — от одной до двух, а в «зеленой» — меньше семи дней.

Самыми загруженными стали офисы во Фрязине, Черноголовке и Павловском Посаде — они попали в «красную зону». Во время ВКС Александр Чупраков обратился к главам, поручив разобраться.

Вы разберитесь с деталями, и уже сделайте так, чтобы выйти из „красной“ зоны. Надо оказаться сначала в „желтой“, а затем — „зеленой“, как те коллеги, с которых лучше брать пример. Пусть они с вами поделятся опытом Александр Чупраков.

И, по словам Рымара, округа, с которых надо взять пример, — это Волоколамск, Краснознаменск и Лотошино. Они в «зеленой» зоне. Следом — Молодежный округ, Серпухов, Власиха, Дзержинский и Звездный Городок. Там выполнили все мероприятия, связанные с ожиданием жителей.

А лучшим примером того, как организовать сидячие места перед офисами МФЦ, назвали Домодедово. По словам Максима Рымара, самый продуманный и эффективный вариант именно там.

К слову, если есть скамейки, важно обратить внимание на то, что может и дождь пойти. Они должны оказаться под каким-то специальным навесом. И важно проводить информирование о том, что лучше предварительно записаться Максим Рымар.

Он отметил, что если скамейки находятся далеко от входа, то на них посетители не садятся. А это и приводит к очередям вблизи дверей. Максим Рымар подчеркнул, что «зоны ожидания нужны для того, чтобы не было недовольств, очередей и дискомфорта».