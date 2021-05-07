Подмосковным льготникам купили еще 2 тысячи путевок на лечение в санаториях

Еще две тысячи путевок на лечение в санаториях купили федеральным льготникам Подмосковья. Медики помогут жителям с заболеваниями пищеварения, эндокринной и нервной систем, кровообращения и не только.

К числу федеральных льготников относятся ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители, пострадавшие после радиации.

Льгота распространяется и на инвалидов, имеющих право на бесплатное лечение в санатории. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В санаториях на лечение примут жителей Московской области, имеющих различные заболевания Ирина Фаевская.

В этом году санаторно-курортным лечением обеспечат более 10 тысяч жителей Московской области из числа федеральных льготников.