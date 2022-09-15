Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

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В Государственной думе одобрили в первом чтении законопроект о новой поправке к закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая позволяет значительно упростить процесс закрытия компаний малого и среднего предпринимательства. Если новые процедуры будут окончательно приняты, они могут заработать уже в июле следующего года.

Проект призван упростить процедуру добровольного закрытия коммерческой организации. Сейчас она достаточно сложная, на это уходит длительное время. Можно будет просто подать заявление об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Вся процедура будет проводиться силами ФНС, там проверят всю отчетность компании, в том числе и на наличие незакрытых обязательств перед бюджетом и кредиторами.

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Тем не менее процесс упрощенной ликвидации все равно будет занимать достаточно продолжительное время — примерно три месяца. Это объясняется тем, что к ликвидирующимся компаниям есть множество требований, которые нужно очень четко проверить на соответствие.

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«Рассматриваемый законопроект позволит субъектам малого и среднего предпринимательства избежать существующей процедуры закрытия недействующего юрлица, занимающей сейчас от 6 до 12 месяцев. При этом выдвинутые условия не позволят недобросовестным предпринимателям злоупотреблять этим правом», — заключил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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