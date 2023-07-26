Подмосковье 26 июля 2023, 13:20 Подмосковным компаниям предложили поучаствовать в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив Президентский фонд культурных инициатив

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Президентский фонд культурных инициатив объявил о начала сбора заявок на участие в грантовом конкурсе 2024 года. В нем смогут побороться за субсидии подмосковные проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Заявки можно присылать до 31 августа. В конкурсе смогут поучаствовали негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, а также бизнесмены и частные компании.

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Проекты должны реализоваться не позднее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 20 июня 2025-го. Победителей выберут до 21 декабря этого года.

Все заявки разделят на девять категорий, в том числе номинации «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы» и другие.

Перед участием командам нужно изучить документацию и обучающие материалы, в том числе лекции «Короче, гранты» и подкасты.

На данный момент на сайте фонда зарегистрировалось более 124 тысяч команд. В прошлые годы победителями стали более шести тысяч проектов, их авторы получили 19,8 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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