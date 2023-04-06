Подмосковье 06 апреля 2023, 14:06 Подмосковным компаниям предложили побороться за звание лучшего отечественного бренда

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АСИ и Фонд Росконгресс пригласили принять участие в конкурсе компании из Московской области. Соревнование покажет лучшие отечественные бренды.

В феврале на заседании наблюдательного совета Агентства президент России Владимир Путин поручил создать систему для поддержания российских компаний. Это стало целью конкурса.

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Заявку можно подать на платформе идея.росконгресс.рф. Всех конкурсантов поделят на пять номинаций: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса. При этом их компании должны быть резидентами региона, от которого подается заявка, относится к одной из пяти отраслей-номинаций конкурса, реализовывать социально значимые проекты и иметь высокий уровень локализации производства.

Жюри выберут пять лучших брендов от каждого региона. В каждой номинации будет свой победитель. Лидеры смогут продвигать свои товары на маркетплейсах, торговых сетях, на телевидении, в новых медиа и получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса, таких как Фонд Росконгресс, Wildberries, Ozon, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики. Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

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