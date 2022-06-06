Подмосковным компаниям предложили меры поддержки в рамках проекта «Производительность труда»

Подмосковные предприниматели в рамках национального проекта «Производительность труда» могут воспользоваться разными возможностями, чтобы улучшить культуру производства, стать более конкурентоспособными. Цель проекта — увеличение минимум на 5% в год производительности предприятия. Об этом доложила зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева на заседании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Чтобы изменения внедрять, мы привлекаем тренеров федерального Центра компетенций, плюс создан наш, региональный. Как стать участником? Очень просто. Эта программа распространяется на компании с выручкой от 400 миллионов рублей», — пояснила Зиновьева.

Прежде всего это касается предприятий в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли. Участвовать могут российские компании, зарегистрированные в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«В один клик можно подать заявку на платформе производительность.рф. С вами свяжутся, проведут интервью и выйдут работать на проект», — уточнила министр.

По ее словам, проект повышения производительности труда длится минимум шесть месяцев. Первые три месяца на предприятие выходит команда. Как правило, это два человека. И они в течение четырех дней подряд каждую неделю работают на этом предприятии. Выбирается какой-нибудь производственный процесс. Далее этот процесс полностью изучается, находятся все критические точки и выясняется, как их можно улучшить. Это может касаться ускорения каких-то процессов, увеличения выработки, повышения эффективности.

Источник фото: телеканал «360»

Затем в последующие три месяца идет внедрение предложений, которые направлены на повышение производительности. Те компании, которые успешно заканчивают этот проект, дальше могут воспользоваться двумя мерами поддержки, добавила Зиновьева.

Первое — это финансовая поддержка ФРП (льготный заем по программе «Повышение производительности труда»). Предоставляется сумма от 50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых на срок до пяти лет. На сегодня, по данным министра, уже три компании подали заявки.

Источник фото: телеканал «360»

Во-вторых, предприятие может пройти еще более расширенную программу обучения сотрудников «Лидеры производительности».

На сегодняшний день у нас в Московской области за прошлый год уже 25 компаний прошли проект «Повышение производительности труда», 35 — в этом. И сейчас в работе еще 74 предприятия Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Отдельно она затронула тему импортозамещения. Министр уточнила, что в Московской области проектов по импортозамещению уже 120.

«Мы разобрали все наши проекты в рамках импортозамещения. Каждому предприятию мы тоже предложили принять участие в проекте „Производительность труда“. И уже восемь компаний стали участниками, а еще 45 полностью соответствуют критериям, поэтому с этими компаниями будем дополнительно общаться», — заключила она.

Губернатор отметил, что ранее и от Сбербанка, и от Минэкономразвития поступали предложения пригласить в удобное время коллег, которые занимаются производством, и предложить лучшие практики, тренеров.

«Ну и самое главное — программа может закончиться в сказке, в которой мы находимся, но все равно акционер продолжает думать и искать способы оптимизации, увеличения производства. Поэтому нам нужна дата и нужно приглашение всех, кто хочет принять в этой программе участие. Вы, пожалуйста, предложите», — заключил глава региона.