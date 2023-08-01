Подмосковье 01 августа 2023, 14:25 Подмосковным компаниям помогут провести экологический аудит на условиях софинансирования Unsplash

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Центр «Мой бизнес» поможет компаниям из Подмосковья оплатить экологический аудит на условиях софинансирования. Прием заявок открыт для производственных и сельскохозяйственных предприятий.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что центр «Мой бизнес» оплатит до 70% стоимости экологического аудита. Софинансирование до 300 тысяч рублей можно получить на ряд услуг. Например, на разработку паспортов плодородия земельного участка, паспортов отходов, программ экологического контроля и мониторинга, оценку воздействия на окружающую среду и другие виды обязательных работ.

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Подать заявку онлайн можно через РПГУ. На вопросы ответят по телефону горячей линии 0150 и по номеру +7 (499) 645-64-00 (добавочный 142, 130).

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать все условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.