Подмосковным компаниям напомнили о старте грантового конкурса на поддержку проектов культуры и искусства | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 18:34 Подмосковным компаниям напомнили о старте грантового конкурса на поддержку проектов культуры и искусства

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20 октября стартовал грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Сегодня Президентский фонд культурных инициатив открыл заявочную кампанию на первый грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Через информационную систему заявки смогут подать негосударственные НКО, коммерческие, муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Отправить заявку нужно до 17 ноября 2022 года. Перед оформлением и подачей проекта необходимо ознакомиться с документами, размещенными на сайте.

Общий фонд грантового конкурса составляет четыре миллиарда рублей. Начало реализации проекта запланировано на 1 апреля 2023 года, а завершение на 30 сентября 2024 года.

Будущие проекты могут быть направлены на раскрытие девяти тем:

- «Нация созидателей»,

- «Великое русское слово»,

- «Я горжусь»,

- «Место силы»,

- «Культурный код»,

- «Молодые лидеры»,

- «История страны: история преодолений и побед. Вехи»,

- «Многонациональный народ»,

- «Мы вместе» (проекты, направленные на интеграцию освобожденных территорий в единое культурное пространство).

Авторы проектов могут обратиться за помощью и вдохновением к серии подкастов, которые выпустил Президентский фонд культурных инициатив. Кроме того, организация периодически проводит вебинары с экспертами креативной отрасли. И подкаст, и вебинары можно найти на странице фонда в социальной сети «ВКонтакте».

За время работы фонд провел три основных и три специальных конкурса. В информационной системе фонда сейчас зарегистрированы свыше 82,6 тысячи проектных команд. По результатам отборов поддержку получили около четырех тысяч проектов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей.