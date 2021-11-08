Подмосковным кафе и ресторанам компенсируют до 500 тысяч рублей затрат на маркетплейсы
Мининвестиций Подмосковья субсидирует затраты предприятий общепита на услуги маркетплейсов
Мининвестиций Подмосковья расширило список предприятий, для которых доступна услуга субсидирования затрат на услуги маркетплейсов. В него вошли кафе и рестораны, сообщила глава ведомства Екатерина Зиновьева.
«К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом», — отметила Екатерина Зиновьева.
Подмосковные предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей, потраченных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. Среди заявленных площадок «Яндекс.Еда», OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Авито», ЛеснойРесурс.рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет» и «Детский мир».
Заявки на участие в конкурсе можно подать на портале госуслуг Московской области до 30 ноября. Подробную информацию о субсидировании затрат можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса в Подмосковье 0150.