Подмосковным кафе и ресторанам компенсируют до 500 тысяч рублей затрат на маркетплейсы

Мининвестиций Подмосковья расширило список предприятий, для которых доступна услуга субсидирования затрат на услуги маркетплейсов. В него вошли кафе и рестораны, сообщила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

«К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом», — отметила Екатерина Зиновьева.

Подмосковные предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей, потраченных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. Среди заявленных площадок «Яндекс.Еда», OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Авито», ЛеснойРесурс.рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет» и «Детский мир».

Заявки на участие в конкурсе можно подать на портале госуслуг Московской области до 30 ноября. Подробную информацию о субсидировании затрат можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса в Подмосковье 0150.