Подмосковье 27 мая 2023, 15:50 Подмосковным юнармейцам показали фильм «Небо» на всероссийском форуме «Юнармия — СемьЯ!»

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Участники военно-патриотического движения «Юнармия» из Московской области посмотрели основанный на реальных событиях фильм «Небо» и встретились с создателями кинокартины. Показ состоялся в санаторно-курортном комплексе «Подмосковье» Минобороны РФ в рамках всероссийского форума «Юнармия — СемьЯ!».

В основу сюжетной линии лег инцидент, связанный с гибелью военного летчика, подполковника Олега Пешкова. Сослуживцы офицера полковник Александр Подопригорин и майор Константин Мурахтин ответили на вопросы юнармейцев о событиях, которые описаны в картине. Также в обсуждениях участвовали продюсер и режиссер ленты Игорь Копылов и директор картины Наталья Крузе.

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«Формат такого просмотра фильма с обсуждением — один из самых действенных способов донести до юнармейцев не только исторические знания, но и эмоции, которые испытывали главные герои. Обсуждение с создателями фильма и летчиками, сослуживцами самого Олега Пешкова, позволяет максимально погрузить ребят в историю», — отметил начальник главного штаба движения «Юнармия» Никита Нагорный.

Форум «Юнармия — СемьЯ!» проходит с 26 по 29 мая в честь семилетней годовщины со дня основания движения. Организация создана в 2016 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, к рядам «Юнармии» присоединились более 1,35 миллиона детей и подростков в 89 регионах страны.

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