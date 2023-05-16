16 мая 2023, 10:54
Подмосковным IT-компаниям напомнили о подтверждении аккредитации до 1 июня
Компании в сфере IT из Подмосковья смогут подтвердить государственную аккредитацию до 1 июня. Они должны указать необходимую информацию на «Госуслугах».
Как сообщила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник, государственную аккредитацию необходимо подтверждать ежегодно.
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«Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами. Например, аккредитация — одно из условий получения гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья», — объяснила она.
Форма заявки доступна на портале госуслуг. В ней нужно указать данные о доходах и прикрепить ссылку на официальный сайт компании.
Всего в Подмосковье работают около 12 тысяч IT-организаций. Они могут подать заявку на получение гранта до 30 июня. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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