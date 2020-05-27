Подмосковным инвесторам выделили три млрд рублей по противоэпидемической программе ФРП

По словам главы профильного ведомства Натальи Егоровой, региональным инвесторам уже выделили три миллиарда рублей льготных кредитов ФРП.

«Еще 48 заявок от производителей Московской области ожидают одобрения экспертного совета Фонда на получение займов на сумму 9,3 миллиарда рублей», — уточнила министр.

Размер займа может составлять от 50 до 500 млн рублей под 1% годовых сроком до двух лет. Отмечается, что полученные деньги пойдут на создание производственных мощностей по выпуску продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.