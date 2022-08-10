Подмосковным инвесторам предложили свыше 400 гектаров земель рядом с ЦКАД

Подмосковье предложило инвесторам свыше 400 гектаров участков возле ЦКАД для реализации проектов. Некоторые из них уже занесли на инвестиционную карту региона. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что всего инвесторам доступно 70 участков на государственной и муниципальной собственности. В том числе и в индустриальных парках. Все они находятся вблизи ЦКАД.

«За счет близости к одной из ключевых региональных автотрасс, предложенные территории уже обеспечены хорошей логистикой, что положительно отразится на эффективности инвестиционных проектов», — отметила Екатерина Зиновьева.

Один из участков находится в 10 километрах от ЦКАД. Это 12 гектаров в Одинцовском округе, на которых можно построить промышленное производство.

В министерстве подчеркнули, что эти территории хорошо подойдут для проектов в сферах сельского хозяйства, складской недвижимости, строительной промышленности или другой коммерческой деятельности.

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