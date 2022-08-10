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    10 августа 2022, 14:12

    Подмосковным инвесторам предложили свыше 400 гектаров земель рядом с ЦКАД

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Подмосковье предложило инвесторам свыше 400 гектаров участков возле ЦКАД для реализации проектов. Некоторые из них уже занесли на инвестиционную карту региона. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

    Подмосковным инвесторам предложили свыше 400 гектаров земель рядом с ЦКАД

    Зампред рассказала, что всего инвесторам доступно 70 участков на государственной и муниципальной собственности. В том числе и в индустриальных парках. Все они находятся вблизи ЦКАД.

    «За счет близости к одной из ключевых региональных автотрасс, предложенные территории уже обеспечены хорошей логистикой, что положительно отразится на эффективности инвестиционных проектов», — отметила Екатерина Зиновьева.

    Один из участков находится в 10 километрах от ЦКАД. Это 12 гектаров в Одинцовском округе, на которых можно построить промышленное производство.

    В министерстве подчеркнули, что эти территории хорошо подойдут для проектов в сферах сельского хозяйства, складской недвижимости, строительной промышленности или другой коммерческой деятельности.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.