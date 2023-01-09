Подмосковье 09 января 2023, 12:04 Подмосковным инвесторам напомнили способы получения помощи со строительством

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Центр содействия строительству помогает инвесторам и застройщикам Подмосковья с 2017 года. Услуги предоставляются бесплатно.

Центр оказывает помощь по всем вопросам, касающимся строительства. Попасть на сопровождение можно по номеру 8-498-602-00-00, а также через портал css-mosreg.online.

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После подачи заявки за проектом закрепляют персонального менеджера, который помогает на всех этапах его реализации. Он готовит дорожную карту, инструкцию, устраняет административные барьеры и всегда остается на связи. Нюансы осуждаются с инвестором при встрече или удаленно.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки к школе № 5 в Ногинске в 2024 году. В ней смогут заниматься 550 учеников.