Подмосковным информационщикам вручили награды в День российской печати

В Московской области поздравили с Днем российской печати сотрудников муниципальных администраций и ведомств региона, которые занимаются информационной работой. За многолетний добросовестный труд и профессионализм им вручили награды.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова назвала профессию информационщика самой интересной в мире. Она отметила, что это дело, которое нельзя отложить.

Источник фото: телеканал «360»

«Я хочу поздравить всех с сегодняшним праздником. Самая интересная профессия в мире — „информационщик“, так мы ее образно называем. Это и журналисты, и пресс-секретари — все те люди, которые занимаются информацией», — сказала она.

Виртуозова призналась в любви к профессии, представители которой «объективно, оперативно и максимально удобным способом» рассказывают новости.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть некоторые дела, которые можно отложить, а все, что касается нашей деятельности, отложить нельзя. С каждым днем темп, скорость наращивается, и если мы не будем успевать, мы перестанем быть профессионалами», — подчеркнула вице-губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с министром правительства региона по информационной политике Анастасией Звягиной она вручила награды за многолетний добросовестный труд и профессионализм. По итогам 2021 года благодарность губернатора объявили сотрудникам, занимающимся информационной работой: Инне Головченко из Пушкинского городского округа, Герману Верницкому из Щелково, Любови Клениной из Дмитровского городского округа, Ольге Дунайцевой из Ступино, Лилии Золотовой из Домодедово, Анне Зуйковой из Щелково, Екатерине Жуковой из Реутова и Марине Анциферовой из Клина.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш губернатор (Андрей Воробьев — прим. ред.) уделяет большое внимание открытости власти. Он всегда отмечает, что важным правилом работы остается постоянная связь с людьми. Мы стараемся каждому человеку дать именно ту информацию, которая важна для него в данный момент. Именно с пресс-службы начинается любая информационная работа. Хочется в этот день вас поздравить и пожелать, в первую очередь, чтобы глаза горели, и сердца горели, и тогда вы будете оставаться профессионалами в своем деле. Это важно, ведь вы всегда на острие атаки», — сказала Звягина.