Подмосковье 15 марта 2023, 14:06 Подмосковным фермерам напомнили порядок аренды земли без торгов

Читать 360tv в

В Миноблимуществе рассказали, как фермеры Подмосковья могут арендовать землю без торгов сроком до пяти лет по новому закону, который вступил в силу 1 марта 2023 года.

«Прежде всего, закон рассчитан на малые формы сельского хозяйства, так как до нововведения таким фермерам приходилось конкурировать с крупными сельхозпроизводителями. Сейчас же есть возможность получать землю в упрощенном порядке», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Отмечается, что изменять целевое назначение полученного в аренду участка нельзя. Также запрещено передавать землю третьим лицам или оставлять право ее аренды в залог.

Реклама

«В Подмосковье уже действуют меры господдержки для сельхозпроизводителей, в том числе и ставшая популярной программа „Подмосковные 10 гектаров“. Принятый новый закон позволит еще больше увеличить объемы производства крестьянских и фермерских хозяйств на территории региона, ввести в оборот сельхозземли, в том числе и заброшенные», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Получить услугу можно за 15 дней на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около 400 участков выдали в новых поселках для врачей в Подмосковье. Он отметил, что это очень востребованная мера поддержки. Поселки находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».