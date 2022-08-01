Подмосковным фермерам напомнили план действий в случае выявления в хозяйстве птичьего гриппа

Птичий грипп — опасное инфекционное заболевание, вызывающее поражение кровеносной и центральной нервной системы птицы. Вот уже пять лет Подмосковье остается благополучным в отношении этого вируса.

«Последние случаи заболевания были зарегистрированы в Московской области в 2017 году», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В Минсельхозпроде области напомнили: в случае возникновения заболевания на промышленном предприятии или в личном хозяйстве единственным средством борьбы с птичьим гриппом является полное уничтожение поголовья всех видов птиц.

Обо всех случаях заболевания и падежа птицы нужно незамедлительно сообщать в территориальную государственную ветеринарную службу.

Жителям Подмосковья также напомнили, что нельзя приобретать продукцию птицеводства и корма в местах несанкционированной торговли. Рекомендуется полностью исключить контакты домашних птиц с дикими и сородичами, которые являются переносчиками инфекции.

Регион остается чистым и по отношению к африканской чуме свиней. Ситуация находится под контролем ветеринаров.

В лесах региона недавно разложили более 300 тысяч доз вакцины от бешенства диких животных.