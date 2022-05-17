Подмосковным фермерам бесплатно отдадут земли в пользование

Обязательным условием участия в программе является производство определенного объема сельскохозяйственной продукции.

В Московской области стартовала программа «Подмосковные 10 га». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева региональным фермерам будут бесплатно предоставлять земельные участки на срок до 6 лет.

Обязательным условием участия в программе является производство определенного объема сельскохозяйственной продукции.

«По программе „Подмосковные 10 га“ безвозмездно предоставляется земля фермерам пока только в трех городских округах региона — Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. При положительном эффекте мы планируем расширить географию действия программы. На сегодняшний день поданы уже 3 заявки на земельные участки в Серебряных Прудах. Общая площадь составляет 124 гектара. Заявления подали крестьянские (фермерские) хозяйства Московской области, планирующие осуществлять деятельность в отрасли растениеводства», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

Хозяйства планируют во втором и третьем кварталах 2022 года осуществить ввод земель в оборот. Для этих целей в собственности фермеров есть сельскохозяйственная техника, прицепное и навесное оборудование.

На август и сентябрь планируют посев озимой пшеницы. Прогнозная урожайность на 2023 год составляет 30 ц/га.

Чтобы стать участником программы необходимо подготовить пакет документов, перечень которых установлен постановлением Правительства МО от 06.05.2022 № 453/15 и в зависимости от формы собственности земельного участка, на который претендует заявитель, подать данный комплект в Министерство имущественных отношений Московской области или в ОМС.

Срок рассмотрения заявления составляет не более 15 рабочих дней. В случае положительного решения с заявителем заключается договор безвозмездного пользования земельным участком.