Подмосковье 24 августа 2023, 12:13 Подмосковным экспортерам расскажут о мерах поддержки 30 августа Фото: unsplash.com

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Конференция «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК» состоится 30 августа. Мероприятие под эгидой Минсельхоза России совместно с центром «Агроэкспорт» пройдет для предпринимателей Московской области.

«В 2022 году только Подмосковье поставило на экспорт продукцию агропромышленного комплекса на сумму почти два миллиарда долларов. В России экспорт продукции агропромышленного комплекса за 2022 год составил 1,95 миллиарда долларов», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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По его словам, аграрная продукция из РФ поставляют более чем в 100 стран.

На конференции расскажут о влиянии инструментов поддержки на развитие экспорта продукции АПК. Также организуют пленарное заседание и дискуссионные сессии.

На мероприятии выступят замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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