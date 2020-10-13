Подмосковным дольщикам ответили на главные вопросы о долгостроях. Онлайн-трансляция
Во время брифинга спикеры рассказали о том, когда дома передаются в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, как формируются дорожные карты по объектам, а также об условиях по ипотечному рефинансированию.
Подмосковный фонд сейчас рассматривает более 20 проблемных объектов, права собственности на них должны перейти в организацию до конца года. Они расположены в Пушкино, Королеве, Лосино-Петровском, Ногинске, Клину, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Чехове, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Реутове, Воскресенске и Котельниках. В этих домах квартиры купили больше шести тысяч человек.
Сейчас в региональном реестре числятся 24,5 тысячи граждан, чьи права должны быть восстановлены в течение трех лет. При этом еще в 2015 году пострадавших дольщиков в Подмосковье насчитывалось 100 тысяч. Для 80 тысяч покупателей проблема с недостроенным жильем была решена.