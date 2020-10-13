Подмосковным дольщикам ответили на главные вопросы о долгостроях. Онлайн-трансляция

Для решения проблем дольщиков в Подмосковье в мае был создан специальный фонд. Еще несколько лет назад в регионе была острая ситуация по этому вопросу, теперь долгострои достраиваются, в том числе благодаря дорожным картам. 13 октября глава фонда Виталий Донченко и руководитель подразделения Развития ипотечного кредитования Банка Дом.рф Дмитрий Шаронов рассказали о восстановлении прав дольщиков, «360» вел трансляцию.

Во время брифинга спикеры рассказали о том, когда дома передаются в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, как формируются дорожные карты по объектам, а также об условиях по ипотечному рефинансированию.

Подмосковный фонд сейчас рассматривает более 20 проблемных объектов, права собственности на них должны перейти в организацию до конца года. Они расположены в Пушкино, Королеве, Лосино-Петровском, Ногинске, Клину, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Чехове, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Реутове, Воскресенске и Котельниках. В этих домах квартиры купили больше шести тысяч человек.

Сейчас в региональном реестре числятся 24,5 тысячи граждан, чьи права должны быть восстановлены в течение трех лет. При этом еще в 2015 году пострадавших дольщиков в Подмосковье насчитывалось 100 тысяч. Для 80 тысяч покупателей проблема с недостроенным жильем была решена.