Подмосковье 23 ноября 2022, 18:15 Подмосковным дольщикам напомнят об их правах в прямом эфире 29 ноября

Читать 360tv в

Жители Подмосковья смогут задать вопросы о строительстве многоквартирных домов, которые не были сданы в срок, в telegram-канале Министерства жилищной политики Подмосковья. Прямой эфир начнется 29 ноября в 15:00.

Представители Министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области в прямом эфире ответят на вопросы жителей.

Реклама

Темы для рассмотрения в ходе прямого эфира нужно направить заранее на электронную почту: mzhp_ds@mosreg.ru. Прием вопросов закончится 28 ноября в 12:00.

Реклама

Решить проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье планируют до конца 2023 года. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».