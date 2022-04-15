Подмосковным дачникам рассказали о консолидации электросетей

Более 130 представителей СНТ поучаствовали в конференции по консолидации электросетей. Онлайн-мероприятие провели в ПАО «Россети Московский регион».

Участникам конференции объяснили, как передать электросетевое имущество на баланс компании, какие преимущества имеет консолидация, а также рассказали о переходе членов СНТ и КП на прямые договоры с энергосбытовой компанией.

Среди выступающих были заместитель гендиректора по корпоративному управлению и собственности «Россети Московский регион» Алексей Старостин и директор по работе с клиентами в Подмосковье АО «Мосэнергосбыт» Алексей Володяев. Гостем онлайн-встречи стал директор Департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

В своем докладе Старостин отметил, что уже более пяти тысяч садоводческих товариществ и коттеджных поселков Подмосковья доверили свои сети Россетям. Это 82% от всех СНТ и КП, присоединенных к сетям компании.

По словам Володяева, после передачи электросетевых объектов в «Россети Московский регион» каждый член СНТ и КП может заключить прямой договор энергоснабжения и платить только за потребленную электрическую энергию. Потери, связанные с незаконным подключением к электросетям или неправильным учетом электроэнергии недобросовестными соседями, не будут распределяться на всех членов СНТ и КП, то есть сумма в квитанциях не вырастет. Еще членам СНТ и КП станут доступны электронные сервисы АО «Мосэнергосбыт».

Выступающие подчеркнули, что собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и при необходимости замену оборудования произведет сетевая компания. Также «Россети Московский регион» принимает на себя обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении электросетевого имущества.

Консолидации подлежат только объекты электросетевого хозяйства, которые имеют технологическое присоединение к сетям «Россети Московский регион», либо к сетям правообладателей, не имеющих статуса территориальной сетевой организации. При этом должны быть соблюдены несколько условий: нужно опосредованное присоединение к сетям компании, а «Россети Московский регион» — ближайшая территориальная сетевая организация к сетям такого заявителя. Электросетевое имущество СНТ и КП, имеющее опосредованное присоединение к сетям «Россети Московский регион» через сети иных территориальных сетевых организаций, консолидации более не подлежит.

Участники вебинара задали более 250 вопросов. Все частные обращения, не обработанные на вебинаре, рассмотрят специалисты, а их авторы получат ответы в ближайшее время. В конференции участвовали более 130 представителей СНТ и КП. На сайте «Россети Московский регион» в разделе «Как передать ваши сети» доступна полная запись вебинара.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для передачи сетей в ПАО «Россети Московский регион» и получить подробную информацию можно на сайте в разделе «Клиентам» или позвонив по номеру Единого контактного центра 8 (800) 220-0-220. Подать заявку и направить пакет документов можно через «Личный кабинет» на сайте компании.