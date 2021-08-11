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    11 августа 2021, 16:07

    Подмосковным больницам передадут 89 новых приборов для операций

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные больницы получат еще 89 приборов для малоинвазивных операций и диагностики заболеваний внутренних органов. Это гастроскопы, бронхоскопы и не только. Новую технику купили в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и поручения главы региона Андрея Воробьева.

    Подмосковным больницам передадут 89 новых приборов для операций | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, врачи смогут проводить качественные и высокоточные исследования.

    Мы закупили 89 видеоэндоскопов. Благодаря новому оборудованию специалисты смогут во время диагностики выполнять и биопсию

    Светлана Стригункова.

    Она объяснила, что это особенно важно при начальных стадиях развития злокачественных образований.

    В ближайшее время оборудование поступит в больницы Озер, Дмитрова, Щелкова, Зарайска, Истры, Одинцова, Протвина и не только.

    Врачи проходят специальное обучение для работы с техникой, закупленной в Подмосковье.