Подмосковным больницам передадут 89 новых приборов для операций

Подмосковные больницы получат еще 89 приборов для малоинвазивных операций и диагностики заболеваний внутренних органов. Это гастроскопы, бронхоскопы и не только. Новую технику купили в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и поручения главы региона Андрея Воробьева.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, врачи смогут проводить качественные и высокоточные исследования.

Мы закупили 89 видеоэндоскопов. Благодаря новому оборудованию специалисты смогут во время диагностики выполнять и биопсию Светлана Стригункова.

Она объяснила, что это особенно важно при начальных стадиях развития злокачественных образований.

В ближайшее время оборудование поступит в больницы Озер, Дмитрова, Щелкова, Зарайска, Истры, Одинцова, Протвина и не только.

Врачи проходят специальное обучение для работы с техникой, закупленной в Подмосковье.