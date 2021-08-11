Подмосковным больницам передадут 89 новых приборов для операций
Подмосковные больницы получат еще 89 приборов для малоинвазивных операций и диагностики заболеваний внутренних органов. Это гастроскопы, бронхоскопы и не только. Новую технику купили в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и поручения главы региона Андрея Воробьева.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, врачи смогут проводить качественные и высокоточные исследования.
Мы закупили 89 видеоэндоскопов. Благодаря новому оборудованию специалисты смогут во время диагностики выполнять и биопсию
Она объяснила, что это особенно важно при начальных стадиях развития злокачественных образований.
В ближайшее время оборудование поступит в больницы Озер, Дмитрова, Щелкова, Зарайска, Истры, Одинцова, Протвина и не только.
Врачи проходят специальное обучение для работы с техникой, закупленной в Подмосковье.