Подмосковным бизнесменам помогут сохранить дело в условиях ограничений в общественной приемной в Мытищах

В Подмосковье открываются общественные приемные для поддержки предпринимателей. Уже 37 приемных работают в округах региона. Еще одна появилась в Мытищах.

Сейчас, в непростое для бизнеса время, предприниматели Подмосковья надеются, что им удастся сохранить свое дело, несмотря на ограничения, которые снова вводятся из-за коронавирусной инфекции.

Предприниматели уповают на расширение мер поддержки, изменение общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Помогает бизнесменам и пересмотр стратегий ведения бизнеса.

«То, что ко второй волне предприниматели готовы, это правда. Потому что-то, что случилось в марте, это, конечно, для всех было большой неожиданностью», — рассказал Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

По всему региону открываются общественные приемные, В Подмосковье уже действуют 37 общественных приемных, где можно обсудить насущное с бизнес-омбудсменами и ознакомиться с новыми кейсами для предпринимателей. Такая точка теперь есть и в Мытищах.

Первый поток предпринимателей в Мытищах уже выслушали. Приемные работают ежедневно и доступны для всех отраслей малого бизнеса Подмосковья.