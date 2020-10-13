Подмосковным автобусам разрешили не возить пассажиров без масок

Маски в общественном транспорте Подмосковья давно стали обязательным аксессуаром. Однако теперь водитель вправе не начинать движение автобуса, если маски надели не все. За день проверяют около 2,5 миллиона пассажиров на наличие средств защиты.

В автобусах Подмосковья регулярно звучит аудиозапись с просьбой надеть маски. Теперь без маски хотя бы на одном пассажире подмосковные автобусы с места не тронутся. Известно более чем о 10 случаях, когда водитель отказывался начать движение.

Каждый день в Подмосковье в общественном транспорте проверяют на наличие масок около 2,5 миллиона пассажиров. Если человек отказывается надевать средство защиты, он заплатит штраф.

Правило касается не только пассажиров и водителей автобуса, но и тех, кто ездит на такси.