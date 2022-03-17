Подмосковным арендаторам земли объяснили, как продлить срок действия договоров

В Московской области арендаторы земли смогут продлить срок действия договора аренды. Недавно вступивший в силу закон позволяет это сделать для участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Федеральный закон № 58 вступил в силу 14 марта, напомнили в правительстве Подмосковья. Он предполагает возможность продлить действие договора аренды земли в течение пяти рабочих дней на срок до трех лет. Предложенную ранее инициативу региональных властей поддержали на федеральном уровне.

«Принята своевременная мера поддержки для бизнеса и простых граждан, поскольку в нынешних условиях не все арендаторы успевают освоить земельный участок в течение срока действия договора аренды», — заметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что особенно это касается владельцев участков, на которых уже идет строительство. На территории Подмосковья мера затронет свыше 100 тысяч физических лиц, предпринимателей и компаний.

«Аренда будет продлеваться однократно до трех лет путем заключения дополнительного соглашения на региональном портале госуслуг. Причем неважно, сколько в запасе еще лет аренды», — подчеркнула Кротова.

Источник фото: телеканал «360»

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что с предложением о продлении срока действия договоров аренды земли региональные власти уже выходили в Госдуму во время пандемии.

«Сейчас крайне важно в текущей экономической ситуации эту меру возобновить. Например, срок аренды истекает, а арендатор не успел завершить строительство и не может продлить аренду земельного участка», — заметила она.

Воспользоваться новым законом смогут арендаторы, у которых на момент обращения договор аренды еще действителен. Еще одно условие — при пользовании земельным участком не должно быть нарушений земельного законодательства.

Источник фото: телеканал «360»

Обратиться за продлением сроков аренды можно через региональный портал государственных услуг. Услуга называется «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».

При оформлении нужно выбрать целью обращения «Внесение изменений в действующий договор аренды земельного участка». В течение пяти рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит уведомление о готовности дополнительного соглашения.

Обратиться за заключением дополнительного соглашения к договору аренды можно до 1 марта 2023 года.