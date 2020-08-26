Подмосковным арендаторам дали отсрочки по платежам на 190 миллионов. Поддержку получили сотни человек

Поддержку получили более 500 человек. Отсрочки дали по оплате аренды муниципального имущества и неразграниченной земли. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, в адрес администраций округов пришло более 1900 заявлений на получение отсрочки. Одобренная сумма превысила 187,7 миллиона рублей.

Предоставление отсрочки по арендным платежам за недвижимое имущество введена на территории всех округов Подмосковья для того, чтобы помочь арендаторам в тех сферах предпринимательства, которые больше всего пострадали во время пандемии Наталья Адигамова.

Согласно правилам о льготе, до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составляла 100% арендной платы, а после окончания и до 1 октября — 50%.

«Деятельность сфер постепенно стабилизируется, и отсрочка по аренде поможет бизнесу в восстановлении», — добавила Наталья Адигамова.

Отсрочка действует с марта и вплоть до начала октября. Погасить ее можно равными частями в 2021 и 2022 годах.

Подать заявку на отсрочку платежей можно на портале госуслуг.