Подмосковным арендаторам дали отсрочки по платежам на 94,2 млн рублей

Отсрочки по платежам на сумму 94,2 миллиона рублей предоставили арендаторам Подмосковья. Этот способ поддержки распространяется на самые пострадавшие на фоне пандемии отрасли бизнеса. Помощь получили уже почти 340 арендаторов.

Арендаторы недвижимого имущества отсрочили платежи на 49,2 миллиона рублей, а земель неразграниченной собственности — на 44,5. У остальных муниципальные участки.

Для поддержки бизнеса отсрочку предоставляют во всех округах региона. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подали в органы местного самоуправления уже 1700 заявок. А сделать это можно на портале государственных и муниципальных услуг.

Отсрочка доступна с 1 марта до 1 октября этого года. Погасить ее можно равными частями в течение ближайших двух лет.

При этом важно, что с марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка составит 100%, а после и до 1 октября — 50%.