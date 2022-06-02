Подмосковный завод выпустил первые партии лекарства от ковида «Молнупиравир»

В Московской области начали выпускать лекарство для лечения COVID-19. Первые несколько партий препарата произвел завод «Алиум» фармацевтической компании «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система»).

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что завод компании «Биннофарм Групп» является одним из самых современных фармацевтических производств в России.

«На предприятии выпускают широкий спектр лекарственных препаратов и расширяют продуктовую линейку. Недавно компания запустила производство препарата для лечения COVID-19 и уже выпустила на рынок несколько первых партий», — сказала она.

Мощности завода, по словам Зиновьевой, позволяют выпускать до 15 миллионов упаковок антиковидного лекарства. Произведенный в Московской области «Молнупиравир» уже поступил на рынок.

Препарат включили в 15-ю версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Всемирная организация здравоохранения рекомендовала его в качестве этиотропного лечения COVID-19.

Препарат на подмосковном заводе производят по полному циклу. Технологию разработали специалисты подразделения научно-исследовательских разработок «Обнинской химико-фармацевтической компании».

Минздрав РФ включил «Молнупиравир» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.