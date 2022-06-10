Подмосковный завод увеличит производство туб для упаковки

Компания ТЗ «Вилсен» в Подмосковье расширит производство тубной продукции. Оно располагается в Дмитровском городском округе. В результате значительно увеличатся мощности, появятся новые рабочие места для местных жителей.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, компания уже получила разрешение на строительство нового здания, которое будет использоваться для производства и складов. Оно будет только первым из нескольких зданий, которые расширят работу «Вилсена».

«Общий объем инвестиции в проект составит порядка 300 миллионов рублей. За счет реализации инвестпроекта на территории Дмитровского городского округа планируется создать около 150 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого года», — сказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На производстве появятся новые вакансии. Нужны будут упаковщики, слесари-наладчики, специалисты офсетной печати и многие другие работники. Можно будет устроиться тем, кто проживает в Дмитровском городском округе или в ближайших муниципалитетах.

Предприятие ТЗ «Вилсен» производит алюминиевые и ламинатные тубы. Их используют, чтобы упаковывать самую разную продукцию: краски, аэрозоли, бытовую химию и другое.

«Мощности действующего производства нашего завода составляют три миллиона единиц алюминиевой тубы в месяц и 2,5 миллиона единиц ламинатной тубы в месяц. Ввод в эксплуатацию новых площадей позволит увеличить объемы производства в два раза», — отметил генеральный директор ООО ТЗ «Вилсен» Илья Сеничев.