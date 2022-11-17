Подмосковье 17 ноября 2022, 10:56 Подмосковный завод шумозащитных экранов повысит производительность труда

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Предприятие по выпуску шумозащитных экранов «ОЗМК» из Подмосковья стало участником нацпроекта «Производительность труда». По нему компании внедряют практики бережливого производства, рассказала глава Мининвеста, зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

Глава министерства рассказала, что поддержку компании окажут специалисты Регионального центра компетенций.

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«Всего в нацпроекте участвует более 155 подмосковных предприятий, многие из которых уже завершили пилотные этапы реализации и сейчас тиражируют полученный опыт на другие производственные участки», — добавила она.

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Ежедневно завод выпускает около 2,5 тысячи квадратных метров панелей, с помощью которых можно создать 500 погонных метров шумозащитных экранов высотой пять метров. Нацпроект позволит предприятию работать еще эффективнее.

Генеральный директор «ОЗМК» Игорь Дейнега рассказал, что на пилотном участке рассчитывают сократить производственные потери и увеличить количество выпущенной продукции.

«Ожидаемые результаты — увеличение выработки на 15%, сокращение незавершенного производство на 30% и сокращение времени протекания процесса на 30%», — добавил он.

Позже опыт применят и на других участках предприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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