Подмосковный завод шесть лет готовит детское питание из российского сырья. Импортозамещение пошло на пользу
Подмосковный завод детского питания взял за основу отечественное сырье
Подмосковный завод по производству детского питания «Открытой дистрибьюторской компании» (ОДК) работает в Дмитровском городском округе с 2016 года. Фирма начинала с поставок импортных молочных смесей. Но потом учредители решили производить самостоятельно из российского сырья. И перешли на импортозамещение задолго до введения санкций.
Генеральный директор ОДК Анна Краснопольская в беседе с «360» подчеркнула, что главной задачей компании было создать независимое от импорта производство.
«Мы взяли курс на то, чтобы работать с российским сырьем в 100% случаев, где это возможно. У нас не было ни одной поставки импортной говядины, или индейки, или тыквы. Все, что можно в России из сырья купить, мы закупаем», — подчеркнула генеральный директор.
За рубежом компания закупает только банановое пюре, груши, армянские персики и цветную капусту из Узбекистана.
«На этом список импортного питания заканчивается, потому что все остальное — мясо, рыба, овощи, кроме цветной капусты — все российское», — отметила Анна Краснопольская.
Подмосковная компания производит детское питание под двумя брендами. Первый называется «Егор Иваныч».
По словам генерального директора, название взяли по имени сына одной из сотрудниц компании. Для продукции выбрали слоган «По-взрослому для малышей» — то есть серьезный подход к продуктам для самых маленьких. Вся продукция этой категории делается по установленным ГОСТам.
Вторая торговая марка — Habibi — это халяльное детское питание. Уникальный продукт, который производит среди всех стран СНГ только подмосковный завод.
«Халяль — это продукты не только для мусульман. Это такой серьезный стандарт качества. Он говорит о том, что все сделано из натурального сырья. Если это мясо, то оно сделано по стандартам халяля, овощи и фрукты проверяют на пестициды и нитраты», — пояснила Анна Краснопольская.
Продукция Habibi получила специальный значок соответствия от международного сертификационного центра при совете муфтиев России.
«Со стороны мусульманских мам интерес к нашим продуктам большой. В регионах с большой долей мусульманского населения у нас идут крупные продажи. Религиозные семьи особенно тщательно следят за правильным питанием детей», — рассказала глава ОДК.
Детское питание Habibi компания представила на международной выставке Gulfood в Дубае. Попасть туда помогло правительство Московской области.
«Помощь заключалась в том, что для нас и ряда других производителей оплачивались все регистрационные взносы, за стенды, застройки и так далее», — отметила гендиректор ОДК.
Халяльное детское питание из Подмосковья заинтересовало представителей разных стран. По словам Анны Краснопольской, есть надежда на заключение экспортных контрактов.