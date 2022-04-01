Подмосковный завод шесть лет готовит детское питание из российского сырья. Импортозамещение пошло на пользу

Подмосковный завод по производству детского питания «Открытой дистрибьюторской компании» (ОДК) работает в Дмитровском городском округе с 2016 года. Фирма начинала с поставок импортных молочных смесей. Но потом учредители решили производить самостоятельно из российского сырья. И перешли на импортозамещение задолго до введения санкций.

Генеральный директор ОДК Анна Краснопольская в беседе с «360» подчеркнула, что главной задачей компании было создать независимое от импорта производство.

«Мы взяли курс на то, чтобы работать с российским сырьем в 100% случаев, где это возможно. У нас не было ни одной поставки импортной говядины, или индейки, или тыквы. Все, что можно в России из сырья купить, мы закупаем», — подчеркнула генеральный директор.

За рубежом компания закупает только банановое пюре, груши, армянские персики и цветную капусту из Узбекистана.

«На этом список импортного питания заканчивается, потому что все остальное — мясо, рыба, овощи, кроме цветной капусты — все российское», — отметила Анна Краснопольская.

Подмосковная компания производит детское питание под двумя брендами. Первый называется «Егор Иваныч».

Источник фото: телеканал «360»

По словам генерального директора, название взяли по имени сына одной из сотрудниц компании. Для продукции выбрали слоган «По-взрослому для малышей» — то есть серьезный подход к продуктам для самых маленьких. Вся продукция этой категории делается по установленным ГОСТам.

Вторая торговая марка — Habibi — это халяльное детское питание. Уникальный продукт, который производит среди всех стран СНГ только подмосковный завод.

«Халяль — это продукты не только для мусульман. Это такой серьезный стандарт качества. Он говорит о том, что все сделано из натурального сырья. Если это мясо, то оно сделано по стандартам халяля, овощи и фрукты проверяют на пестициды и нитраты», — пояснила Анна Краснопольская.

Источник фото: телеканал «360»

Продукция Habibi получила специальный значок соответствия от международного сертификационного центра при совете муфтиев России.

«Со стороны мусульманских мам интерес к нашим продуктам большой. В регионах с большой долей мусульманского населения у нас идут крупные продажи. Религиозные семьи особенно тщательно следят за правильным питанием детей», — рассказала глава ОДК.

Детское питание Habibi компания представила на международной выставке Gulfood в Дубае. Попасть туда помогло правительство Московской области.

«Помощь заключалась в том, что для нас и ряда других производителей оплачивались все регистрационные взносы, за стенды, застройки и так далее», — отметила гендиректор ОДК.

Халяльное детское питание из Подмосковья заинтересовало представителей разных стран. По словам Анны Краснопольской, есть надежда на заключение экспортных контрактов.