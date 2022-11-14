Подмосковье 14 ноября 2022, 11:45 Подмосковный завод посуды в Ступине повысил производительность труда Фото с официального сайта компании «Сково».

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Компания по производству посуды с антипригарным покрытием «Сково» подводит первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». За три месяца заводу удалось увеличить выработку сковородок и кастрюль.

«Уже 155 компаний Московской области присоединились к нацпроекту „Производительность труда“. Пилотным участком на заводе „Сково“ стало производство посуды с антипригарным покрытием. За три месяца выработка компании увеличена на 5%, также на 5% сокращено время поиска инструмента и оснастки», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Эксперты Регионального центра компетенций обучили 16 сотрудников компании «Сково», а также подготовили внутренних тренеров предприятия, которые стали кураторами еще 22 человек. Таким образом, значительная часть работников завода обучилась бережливому производству, картированию, новым бухгалтерским программам, работе по стандартизации и другим навыкам.

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«Мы выявили резервы на пилотном участке и сформировали план мероприятий по их использованию. За три месяца нам удалось достигнуть первых успехов. Мы продолжим совместную работу со специалистами РЦК Подмосковья, а затем будем самостоятельно внедрять полученные знания на другие участки производства», — прокомментировал управляющий директор компании «Сково» Дмитрий Семченко.

Ранее стало известно, что владельцы малого и среднего бизнеса в Подмосковье стали одними из самых активных участников федеральной программы льготного кредитования. За два месяца они получили займы по сниженным процентным ставкам — более чем 1,1 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев также сообщил о региональных мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации.

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