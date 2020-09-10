Подмосковный завод поставит трубопроводные детали в Австрию

Завод подмосковного Пушкино начнет поставлять свою продукцию в Австрию. Контракт с коллегами заключило предприятие HEISSKRAFT. Оно работает в регионе пять лет и специализируется на деталях для трубопроводов.

Подмосковный завод запустили с 2005 года. Здесь наладили весь цикл создания продукции. Ее проектируют и отдают на серийное производство.

Сотрудники предприятия контролируют работу изделий во время их эксплуатации. Особое внимание уделяют качеству продукции.

Пушкинский завод оснастили современным оборудованием. Оно позволяет выпускать напорные трубопроводные фитинги самого высокого качества.

Компания заключила экспортный контракт с контрагентами из Австрии в результате участия в международной выставке Aqua Therm Almaty. Она прошла в Казахстане.

Экспозицию Подмосковья подготовили при участии областного Фонда поддержки ВЭД. Полный список его услуг можно найти на сайте организации exportmo.ru.