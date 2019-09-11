Подмосковный завод по производству кормов стал лауреатом премии «Проектный лидер»

Завод «Мустанг Технологии Кормления», расположенный на территории городского округа Ступино, стал лауреатом общероссийской премии «Проектный лидер». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Первая общероссийская премия «Проектный лидер» прошла в рамках ежегодной Международной специализированной выставки «Импортозамещение».

«Один из самых современных комплексов в России и единственный завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье „Мустанг Технологии Кормления“ стал победителем в номинации „Агропромышленный комплекс“, в категории „Кормопроизводство“», — уточнил глава Минсельхозпрода региона.

Всего за победу боролись 49 номинантов — инициаторов проектов, компаний и организаций.

Как пояснил Андрей Разин, жюри премии делали акцент на уникальность проекта, его конкурентные преимущества, значимость для российской экономики.

«Бесспорно, наша компания — ведущий производитель и поставщик готовых кормов, концентратов, премиксов и кормовых добавок для всех возрастных и физиологических групп сельскохозяйственных животных», — подчеркнул министр.

Источник фото: официальный сайт завода «Мустанг технологии кормления»

Важнейшим направлением деятельности компании является внедрение современных технологий и обеспечение использования безопасных высококачественных кормов для повышения эффективности российского животноводства.

Как рассказал Андрей Разин, производственные мощности завода составляют 100 тысяч тонн концентратов и 20 тысяч тонн премиксов в год. Производство располагает самым современным производственным оборудованием.

«Предприятие ориентировано на импортозамещение, локализацию, экспорт, увеличение конкурентных преимуществ», — сделал акцент глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Конкурс проводился при поддержке правительства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, институтов развития, отраслевых союзов и ассоциаций.