Подмосковный завод по производству кормов стал лауреатом премии «Проектный лидер»
Первая общероссийская премия «Проектный лидер» прошла в рамках ежегодной Международной специализированной выставки «Импортозамещение».
«Один из самых современных комплексов в России и единственный завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье „Мустанг Технологии Кормления“ стал победителем в номинации „Агропромышленный комплекс“, в категории „Кормопроизводство“», — уточнил глава Минсельхозпрода региона.
Всего за победу боролись 49 номинантов — инициаторов проектов, компаний и организаций.
Как пояснил Андрей Разин, жюри премии делали акцент на уникальность проекта, его конкурентные преимущества, значимость для российской экономики.
«Бесспорно, наша компания — ведущий производитель и поставщик готовых кормов, концентратов, премиксов и кормовых добавок для всех возрастных и физиологических групп сельскохозяйственных животных», — подчеркнул министр.
Важнейшим направлением деятельности компании является внедрение современных технологий и обеспечение использования безопасных высококачественных кормов для повышения эффективности российского животноводства.
Как рассказал Андрей Разин, производственные мощности завода составляют 100 тысяч тонн концентратов и 20 тысяч тонн премиксов в год. Производство располагает самым современным производственным оборудованием.
«Предприятие ориентировано на импортозамещение, локализацию, экспорт, увеличение конкурентных преимуществ», — сделал акцент глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Конкурс проводился при поддержке правительства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, институтов развития, отраслевых союзов и ассоциаций.