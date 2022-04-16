Подмосковный завод по производству холодных закусок запустил новые линии в условиях санкций

Мало, кто откажется от тарелки салата из свежей зелени, а если он уже готов и заправлен соусом, то плюс балл производителю. Подмосковный завод по производству холодных закусок запустил новую линию. Санкции нипочем.

«Салаты полностью готовы к употреблению, если раньше наши салаты были готовы, вымыты, нарезаны, хозяйке нужно было их заправлять. На сегодняшний день у нас в линейке появились салаты, которые содержат в себе соусы, заправки всевозможные. Потребителю остается открыть салат перемешать с соусом и блюдо готово к употреблению», — рассказал генеральный директор АО «Белая Дача Трейдинг» Ильнар Саитов.

Доход предприятия заметно вырос — работают здесь круглосуточно. Например, за 12 часов производят до 1000 салатов новой линейки. Сначала зелень деликатно моют, режут, обсушивают, добавляют готовые ингредиенты и авторскую заправку. Хранят строго при четырех градусах. Сырье закупают в Иране и Египте. Но с мая по ноябрь предприятие полностью переходит на импортозамещение.

Основная и самая лучшая практика и основной объем, который есть в России это Астраханская область они больше всего поставляют, дальше — Центральный федеральный округ и Ярославская область. Ильнар Саитов Генеральный директор АО «Белая Дача Трейдинг»

Предприимчивыми бизнесменами заинтересовались школьники. Они изучают основы предпринимательства. Вместо урока экономики отправились на завод. Такая практика проходит в Котельниках по инициативе городской администрации уже второй год. Она позволяет учащимся не только изучать основы дисциплины, но и видеть работу того или иного предприятия изнутри. Один из таких школьных уроков прошел на заводе, который является лидером российского рынка по переработке салатов.

«Меня впечатлил объем производства я не думал, что предприятие такое большое и что у него есть несколько филиалов по всей стране», — рассказал ученик 10 класса школы № 2 Станислав.

Несколько филиалов и много заказчиков. Поставки — по всей России. Еще школьникам рассказали интересные факты. За год в компост перерабатывают всего шесть тонн растительных отходов. И минимум пластика — упаковка весит пять граммов.

Мы даже не ожидали насколько это интересно, впечатляюще и полезно будет. Ребята сразу видят и профессии, которые в нашем же городе могут быть для них доступны и насколько интересны развитие и перспективы в моем понимании это действительно очень важная и полезная инициатива администрации города Дарья Богданова Учитель экономики школы № 2

Школьники попробовали продукцию. Шпинат, листья салата, овощи и фрукты еще завернули с собой. Такой полезный и съедобный подарок. Кому ну очень понравилось, могут вернуться на практику уже будучи абитуриентом.