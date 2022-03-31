Подмосковный завод по изготовлению изделий из пластика увеличил производительность

Подмосковная компания «Архимед», являющаяся одним из крупнейших в России производителем бытовых изделий из пластика, подвела итоги реализации первого этапа президентского проекта «Производительность труда». Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В целях повышения эффективности реализации президентского проекта в Московской области полтора года назад был создан Региональный центр компетенций. Сегодня специалисты нашего центра уже сопровождают 30 предприятий, оказывая им адресную поддержку в рамках внедрения практик „бережливого производства“. Всего в проекте участвуют более 80 подмосковных производителей. Компанию „Архимед“ также сопровождали специалисты РЦК, при поддержке которых предприятие значительно повысило производственную эффективность», — сообщила Екатерина Зиновьева.

В качестве пилотного участка для выработки мер по повышению эффективности компанией была выбрана линия по производству многокомпонентного набора пластиковых контейнеров «Фокус». На предприятии «Архимед» при диагностике потока процесса создания изделия было выявлено 37 проблем, после чего был разработан план мероприятий для их устранения. За полгода реализации проекта удалось сократить время протекания процесса на 12%, снизить запасы в потоке на 80%, увеличить сменную выработку на 11%.

«За время совместной работы с РЦК Московской области общая производительность труда на предприятии заметно выросла. Эксперты и тренеры побудили сотрудников к инициативной работе и стремлению к совершенствованию, несмотря на преграды. Прежде всего, удалось изменить мировоззрение сотрудников, их отношение к производственным проблемам и потерям постепенно начало изменяться. Уверен, что помимо роста производственных и экономических показателей предприятия, последовательно будет расти заинтересованность и вовлеченность сотрудников, что не может не отобразиться на росте эффективности», — отметил гендиректор компании «Архимед» Владислав Костыков.

Предприятие намерено продолжить участие в проекте «Производительность труда» — в ближайшее время практики «бережливого производства» начнут внедрять на участке выпуска изделий для кухни.

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