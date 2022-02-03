Подмосковный завод начнет поставлять в Польшу и Турцию электротехническую медную шину на $20 млн

Компания «Завод РЭМ» из Электрогорска заключила экспортные контракты с Польшей и Турцией на выставке Egypt Energy в 2021 году. Производитель начнет поставлять электротехническую медную шину на сумму свыше 20 миллионов долларов, рассказала министр инвестиций Московской области.

Подмосковная компания принимала участие в выставке при содействии Фонда ВЭД Московской области. Фонд обеспечил аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, оплату регистрационных сборов, застройку стенда, аренду переговорных площадей и подготовку презентационных материалов, доставку образцов продукции.

«Региональный Фонд поддержки ВЭД в прошлом году организовал подмосковным компаниям участие в международной выставке в Египте. Все организационные расходы фонд взял на себя», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На специализированной выставке Египта и региона Северной Африки Egypt Energy электрогорская компания «Завод РЭМ» стала одним из участников группового стенда Московской области. Завод производит продукцию из меди и алюминия для обеспечения потребителей как стандартной продукцией, так и по чертежам заказчика.

Выставка Egypt Energy объединяет компании энергетической отрасли, предлагающие современное оборудование и технологии для производства и передачи электроэнергии, а также использования возобновляемых источников энергии.