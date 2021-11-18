Подмосковный завод «Хухтамаки» помимо упаковки начал производить держатели для стаканов

Новую производственную линию запустили на подмосковном заводе компании «Хухтамаки СНГ» в городском округе Ивантеевка. Это предприятие, которое занимается производством упаковочной продукции. Теперь там появятся держатели для стаканов.

Финская компания «Хухтамаки» стала одним из самых давних и надежных зарубежных партнеров для Подмосковья. Завод в Ивантеевке начал свою работу еще в 1994 году. За все это время компания инвестировала в Московский регион больше 150 миллионов евро.

«А численность сотрудников предприятия на сегодняшний день превышает 650 человек. Инвестиции в проект новой производственной линии составили более 200 млн рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что региональное правительство помогает предприятию реализовывать планы по инвестициям. В том числе, в целях расширения производства в 2018 году, минуя проведение торгов, компании предоставили в аренду земельный участок. В прошлом году на этой земле возвели производственно-складской комплекс.

На текущий момент «Хухтамаки СНГ» лидирует на российском рынке производства упаковки. Она поставляет продукцию как внутри страны, так и иностранным партнерам. Такие же планы и по продажам держателей для стаканов. Примерно треть из них собираются направить в Финляндию, Венгрию и Турцию.

По словам Зиновьевой, ежегодно компания уплачивает в подмосковный бюджет примерно 190 миллионов рублей и больше. Помимо этого, «Хухтамаки СНГ» проводит на территории Подмосковья социальные кампании по поддержке незащищенных жителей.