Подмосковный завод «Хухтамаки» помимо упаковки начал производить держатели для стаканов
На подмосковном заводе Хухтамаки запустили новую производственную линию по выпуску держателей для стаканов
Новую производственную линию запустили на подмосковном заводе компании «Хухтамаки СНГ» в городском округе Ивантеевка. Это предприятие, которое занимается производством упаковочной продукции. Теперь там появятся держатели для стаканов.
Финская компания «Хухтамаки» стала одним из самых давних и надежных зарубежных партнеров для Подмосковья. Завод в Ивантеевке начал свою работу еще в 1994 году. За все это время компания инвестировала в Московский регион больше 150 миллионов евро.
«А численность сотрудников предприятия на сегодняшний день превышает 650 человек. Инвестиции в проект новой производственной линии составили более 200 млн рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что региональное правительство помогает предприятию реализовывать планы по инвестициям. В том числе, в целях расширения производства в 2018 году, минуя проведение торгов, компании предоставили в аренду земельный участок. В прошлом году на этой земле возвели производственно-складской комплекс.
На текущий момент «Хухтамаки СНГ» лидирует на российском рынке производства упаковки. Она поставляет продукцию как внутри страны, так и иностранным партнерам. Такие же планы и по продажам держателей для стаканов. Примерно треть из них собираются направить в Финляндию, Венгрию и Турцию.
По словам Зиновьевой, ежегодно компания уплачивает в подмосковный бюджет примерно 190 миллионов рублей и больше. Помимо этого, «Хухтамаки СНГ» проводит на территории Подмосковья социальные кампании по поддержке незащищенных жителей.