Подмосковный завод экспортировал более 200 тонн сыра за 2020 год

Завод Valio, работающий в Одинцовском округе, экспортировал в прошлом году более 200 тонн сыра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Объем экспорта плавленых и желтых сыров, произведенных на собственном заводе компании Valio в Московской области, составил в 2020 году более 207 тонн. Завод — наш важный партнер, он много вкладывает в экономику региона, в том числе в рамках экспорта продукции», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Завод Valio в Одинцовском городском округе — единственное производство компании в стране. Он открылся в 2009 году. На предприятии готовят плавленый сыр в треугольниках, ваннах и ломтиках, в мягкой упаковке, а также нарезку желтых сыров. Всего завод выпускает свыше 30 видов продукции.

«Сыры поставлялись в такие страны как Монголия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и некоторые другие. Экспорт является развивающимся направлением деятельности для подмосковного подразделения компании, которая ежегодно работает над расширением дистрибуции в странах ближнего зарубежья», — уточнил Воскресенский.

Сергей Воскресенский подчеркнул, что за прошлый год Подмосковье стало первым среди регионов страны по объему экспорта молочной продукции, в том числе и сыра.