Подмосковье 12 марта 2024, 18:59 Подмосковный завод автомобильных подшипников расширит производство компания «ЗАП № 1»

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Завод автомобильных подшипников № 1 построит вторую очередь предприятия на территории ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь нового объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. В его запуск компания планирует инвестировать более 200 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Сейчас на предприятии трудятся около 30 человек. Реализация нового проекта позволит создать еще 20 рабочих мест. Напомним, компания занимается изготовлением радиально-упорных ступичных автомобильных подшипников с шестым классом точности и выше.

Завод продолжает наращивать объемы производства. В 2024 году компания намерена произвести около 180 тысяч единиц продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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