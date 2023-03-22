Подмосковье 22 марта 2023, 22:48 Подмосковный ЗАГС разъяснил жителям правила смены фамилии при заключении брака

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Главное управление ЗАГС Московской области разъяснил местным жителям правила смены фамилии после регистрации брака. В ведомстве пояснили, что это можно сделать как сразу после создании семьи, так и позже.

Согласно федеральному закону, супруга может забрать фамилию мужа. Также оба члена новой семьи могут сменить фамилию, соединив свои фамилии в одну через дефис.

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Смена имени спустя время после заключения брака возможна при обращении в отделение ЗАГС. При этом основанием для замены паспорта будет служить не свидетельство о браке, а документ о смене имени.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье показывает положительную динамику по рождаемости. Среди субъектов России регион по темпу прироста занимает второе место после Чечни, третье — Карачаево-Черкесия.

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