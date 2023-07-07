Подмосковье 07 июля 2023, 23:21 Подмосковный ЗАГС поздравил с Днем семьи, любви и верности 11 супружеских пар на мероприятии в Жуковском Главное управление ЗАГС Московской области

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Главное управление ЗАГС Московской области поздравило с Днем семьи, любви и верности 11 супружеских пар, среди которых юбиляры, семьи участников СВО, многодетные семьи и гости из Донецка. Торжественное мероприятие прошло в драматическом театре «Стрелка» в Жуковском.

Праздник в Подмосковье получил название «А жизнь продолжается…». В качестве ведущей торжества пригласили известную телеведущую и диктора Анну Шатилову. Гостям мероприятия рассказали о главных героях праздника в виде семейных альбомных фотографий.

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Кроме того, с концертной программой на сцене выступила лауреат Всероссийских и международных конкурсов, певица Майя Балашова. Закрыла мероприятие постановка «От нечего делать» по мотивам рассказов А. П. Чехова. Также на празднике состоялась церемония регистрации брака.

Начальник Главного Управления ЗАГС Московской области Елена Филатова пожелала всем участниками и гостям мероприятия сохранять гармоничные отношения со своими родными и близкими, а тем, кто планирует создать семью — взаимопонимания, верности и любви.

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