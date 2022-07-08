Подмосковный забег памяти легендарных братьев Знаменских пройдет в сентябре

Исторический забег, который вот уже больше 50 лет проводится в Подмосковье, снова стартует этой осенью. Готовьте кроссовки к 24 сентября!

Добежал до финиша — значит победил. Такие слова можно считать девизом всех, кто переступает стартовую черту исторического забега. Этой осенью традиция продолжится.

«Еще в семидесятых я сам участвовал в забеге и был даже призером детских соревнований. Мы тогда стартовали от церкви и выбегали на шоссе через город Жуковский и финишировали в Раменском. 30 километров дистанция была», — вспоминает местный учитель физкультуры Геннадий Фоломеев, который с 1996-го года является организатором марафона. Это он возрождал традицию после перерыва.

Источник фото: телеканал «360»

Последние три года соревнования начинаются на Боровском кургане (Раменский округ), в историческом месте Подмосковья. В день икс здесь собираются сотни желающих — бывало и под тысячу легкоатлетов. Среди бегунов всегда очень много детей, в программе для них — дистанции на пять и десять километров.

Источник фото: телеканал «360»

Георгий и Серафим Знаменские — это выдающиеся легкоатлеты 30-х годов XX века. Родились в селе Зеленая Слобода (сейчас это Раменский округ), завоевали мировую славу на легкоатлетических кроссовых трассах во Франции. У любого жителя Подмосковья есть возможность пробежать по историческому маршруту. В этом году забег состоится 24 сентября.