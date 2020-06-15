Подмосковный вуз выиграл грант на развитие проектов. Он получит 6 млн рублей

Одним из победителей грантового конкурса молодежных инициатив стал Московский областной государственный университет. Он получит шесть миллионов рублей, чтобы и дальше развивать внутренние проекты. Подмосковный вуз признали лидером в двух номинациях.

Это направления «Развитие социальных лифтов» и «Спорт, ЗОЖ и туризм», рассказала министр образования Ирина Каклюгина. Поздравляю всех сотрудников и студентов. Вы ведете большую работу с молодежью. Вдвойне приятно, что ее оценили на высоком уровне. Желаю новых побед и интересных проектов Ирина Каклюгина. Конкурс провели заочно. Участниками стали физические лица, образовательные учреждения и некоммерческие организации. Всего было подано почти 13 тысяч заявок. Грантовый конкурс реализует Федеральное агентство по делам молодежи. Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что подмосковные ученики завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников. Число призеров от области выросло на 11 человек в сравнении с прошлым годом.